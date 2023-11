Ahlat'ta Yetiştirilen Elmalar Yurt İçi ve Yurt Dışına Satılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen elmalar yurt içi ve yurt dışı pazarına satılıyor.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü" projesi ile Ahlat'ta kapama elma bahçeleri kuruldu. Kurulumu yapılan elma bahçelerinde yetiştirilen elmalar, bölgede aranılan ürünler arasına girmeye başladı. Ahlat'ın Kınalıkoç köyündeki 60 dönümlük tarım arazisini devletten aldığı fidan desteğiyle 5 yıl önce kapama elma bahçesine dönüştüren Harun Örken, bu yıl bahçesinden 180 ton elma hasadı gerçekleştirdi.

Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, elma üreticisi Harun Örken'in kapama elma bahçesini ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlı bir yıl diledi. Ahlat'ta 2 bin 500 dekar alanda elma üretimi gerçekleştirildiğini belirten Keskin, Ahlat elmasının aranılan ürünler arasına girdiğini söyledi. Keskin, "Ahlat ilçemiz hem topraklarının verimliliği hem de ikliminin müsaitliği sebebiyle tarımsal faaliyetlerde ön plana çıkan bir ilçedir. Şu an bulunduğumuz elma bahçesi gibi ilçemizde onlarca elma bahçesi tesis edilmiştir. Özellikle son 3 yıldır Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) verdiği yüzde 50 ve yüzde 70'lik desteklerle biz son 2 yıl içerisinde 850 dekar alanda elma bahçesi kurduk. Önceden kurulu olan bahçelerle beraber bin 200 dekar alanda scarlet spur elma çeşidimizle üretime katkı sağlamaktayız. Bunun haricinde diğer yerel çeşitlerle de toplam 2 bin 500 dekar alanda elma üretimi gerçekleştirmekteyiz. Elma üretiminde hem hasadın geç olmasından dolayı hem de kalite, kalibre, renk ve tat bakımından piyasanın aranılan özelliklerindeki bir elma çeşidini de üretmiş bulunmaktayız. Son 2 yıl içerisinde kurulan bahçelerle beraber gelecek birkaç yıl içerisinde scarlet spur elma çeşidimizle yıllık ortalama 3-4 bin ton civarında ürün hasılatı beklemekteyiz" dedi.

Elma üreticisi Harun Örken de, yetiştirdikleri elmalara her yerden talep olduğunu söyledi. Örken, "60 dönüm arazi üzerinde 7 bin 500 ağaçtan oluşan bir elma bahçesi kurdum. Elma fidanlarımızın çeşitleri ana fidanımız scarlet, tozlayıcılarımız granny smith ve goldendir. Ağaçlarımız 5'inci yaşına girdi. Yaklaşık 4 yıldır verim almaya başladık. Her yıl aldığımız elma verimi arttı. Özellikle bu yıl çok güzel verim aldık. Elmalarımıza her yerden talep var. Son 3 yıldır Ağrı'da bir komisyoncuya satış yapıyoruz. Bu yıl 180 ton ürün satışımız oldu. Tabi bu her yıl geçtikçe artacaktır. Gayet memnunuz. Elmalarımızın kalitesi, kalibresi çok güzel. Bu yörede bu mevsimde bu kalitede elma kimse tahmin etmiyordu. Sağ olsun devletimizin verdiği destekten dolayı diktiğimiz fidanlarla bu sektöre girdik. Elma yetiştiriciliği diğer tarımsal ürünler arasında masrafı çok olmayan bir üründür. Çok fazla ilaç kullanmadığımız için rakımdan ve iklim şartlarımızdan dolayı elmalarımız organiktir. Bu bölgede yetişen elmaların ileriki yıllarda Türkiye'nin birinci sınıf elmaları arasına girebileceğini söyleyebiliriz" diye konuştu. - BİTLİS