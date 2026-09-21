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Ağustos'ta YD-ÜFE yıllık yüzde 32,60 artarken enerjide artış yüzde 106,24 oldu

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TÜİK, Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı; YD-ÜFE yıllık yüzde 32,60, aylık yüzde 3,61 arttı. Enerjide yıllık artış yüzde 106,24 olurken imalatta yıllık artış yüzde 32,41 olarak gerçekleşti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,60, aylık yüzde 3,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,41 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41 artış, imalatta yüzde 32,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35 artış, enerjide yüzde 106,24 artış, sermaye mallarında yüzde 20,59 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,61 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77 artış, imalatta yüzde 3,61 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22 artış, enerjide yüzde 14,68 artış, sermaye mallarında yüzde 2,59 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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