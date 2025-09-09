Ağustos'ta İkinci El Araç İlan Fiyatları Artış Gösterdi

arabam.com, ağustos ayının ikinci el ilan verilerine ilişkin hazırladığı analizi yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan "arabam.com Aylık Fiyat Endeksi"ne göre, temmuzda 817 bin 985 lira seviyesindeki ilan fiyatları ağustosta ortalama 841 bin 782 lira oldu.

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, ağustosta hazirana kıyasla yüzde 0,43 oranında arttı. Böylece, yılın başından bu yana ilk kez reel fiyatlarda artış kaydedildi.

arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modeller Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak sıralandı.

Bu dönemde 500 bin liraya kadar araçların ilan oranı yüzde 3,2 puan azalırken, 1 milyon lira ve üzerindeki araç ilanlarının oranı yüzde 3,4 puan artış gösterdi. 500 bin 1 liradan 1 milyon liraya kadar araçların ilanı ise benzer oranda seyretti.

Ağustosta 5 yaşa kadar araçların ilan oranı, temmuza göre yüzde 1,9 puan artarak yüzde 31,6'ya yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,3 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar yüzde 11,6 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise temmuza kıyasla yüzde 2,1 puanlık düşüşle yüzde 13,9 seviyesine geriledi.

Dizel araç ilanları artışını sürdürdü

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, ağustosta dizel araçların ilan oranı artışını sürdürdü. Dizel araçların payı, temmuza göre yüzde 0,68 puan artarak yüzde 46,20'ye yükseldi. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 0,81 puanlık artışla yüzde 37,99 seviyesine yükselirken, LPG'li araçların oranı da yüzde 1,8 puanlık düşüşle yüzde 12,84'e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı küçük bir artışla yüzde 1,01'e yükselirken, hibrit araçların oranı yüzde 1,96 olarak kaydedildi.

Ağustosta otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Temmuz ayında yüzde 39 seviyesindeki otomatik vitesli araçların ilan oranı, ağustosta yüzde 41'e yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 1 puan azalarak yüzde 53'e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 7 seviyesinde sabit kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, ağustosta 0 kilometre araçlardaki kampanyaların sürmesinin, ikinci el piyasasında hareketliliği desteklediğini belirtti.

Oğuzhan, "Özellikle ayın ilk iki haftasında bu hareketlilik belirgin şekilde hissedildi. Eylülde okulların açılmasıyla, ikinci el piyasasında yeniden bir canlılık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.