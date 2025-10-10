Haberler

Ağustos ayında ticaret satış hacmi yüzde 6,9 arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 6,9, perakende satış hacmi ise yüzde 12,2 artış gösterdi. Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 1,4 azaldı.

Ağustos ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 6,9 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,4 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,9 arttı

Ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,9 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Yapılan yorumları görmeniz lazım! Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni

Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık

93 Harbi şehitlerinin mezarlarına büyük saygısızlık
Yapılan yorumları görmeniz lazım! Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni

Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.