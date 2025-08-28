Ağustos Ayında Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında ekonomik güven endeksi 97,9 değerine yükselirken, bazı sektörlerde de artışlar görüldü. Ancak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında azaldı.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
