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Ağustos ayında 3 trilyon TL tutarında ödeme kartla yapıldı

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 3 trilyon TL oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 3 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ağustos ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 3 trilyon TL tutarında 2 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 büyüme ile 923,9 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 153,4 milyon, banka kartı sayısı 224,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 100,1 milyon adet oldu. 2025 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 5'lik düşüş yaşandı. Toplam kart sayısı ise 478,0 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 2.990,4 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 2.537,0 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 445,9 milyar TL'sinde banka kartları, 7,5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 40 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde eksi 43 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ağustos ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2,0 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.169,5 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 789,1 milyon adedinde banka kartları, 33,2 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde eksi 39 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 923,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 255,8 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 13.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.335,7 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1.039,9 milyar TL oldu. Ağustos ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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