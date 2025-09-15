Ağustos 2025 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Yıllık %41,55 Artış

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının, ağustos ayında yıllık yüzde 41,55 arttığını, aylık yüzde 3,45 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,83 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,55 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,68 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,50 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.