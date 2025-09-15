Haberler

Ağustos 2025 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Yıllık %41,55 Artış

Ağustos 2025 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Yıllık %41,55 Artış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, ağustos ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık %41,55 arttığını, aylık ise %3,45 azaldığını açıkladı. Yıllık olarak en yüksek artış yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde görüldü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının, ağustos ayında yıllık yüzde 41,55 arttığını, aylık yüzde 3,45 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,83 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,55 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,68 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,50 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

CHP kurultay davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.