Agross Zeytinburnu'nda yeni mağaza açacak

Agrotech'in bağlı ortaklığı Agross'un üçüncü mağazası, Zeytinburnu'nda toplam 1850 metrekarelik alanda açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Agrotech, mağazacılık alanındaki büyüme stratejisi kapsamında İstanbul'da yeni bir yatırımı hayata geçiriyor.

Tarım ve teknoloji odaklı entegre iş modeliyle uyumlu olacak 1850 metrekarelik yeni şube, grubun toptan ve perakende mağazacılık alanındaki sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyüme vizyonunu destekleyen stratejik bir yatırım niteliği taşıyor.

Agrotech, tarım ve teknolojiyi uçtan uca entegre eden yaklaşımla, yerli üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında kalite, güven, izlenebilirlik ve maliyet verimliliğini esas alan mağazacılık anlayışını Agross markasıyla güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yapıyla, üretici tarafında verimlilik sağlanması, tüketiciye ise güvenilir ve erişilebilir ürünler sunulması amaçlanıyor.

Şirket, gelecek dönemde mağazacılık yatırımlarını artırarak Türkiye genelinde satış ağı oluşturmayı ve tarım temelli perakende çözümlerini geniş kitlelerle buluşturmayı planlıyor.