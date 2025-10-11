Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, 250 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TÜYAP Bursa Fuar Merkezi'nde, GL Platform tarafından gerçekleştirilen, 400 markanın aynı çatı altında buluştuğu fuarda, 4 gün boyunca katılımcılar, ticari anlaşmalara imza attı.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın büyük başarısının altında güç birliğinin yattığını belirtti.

Fuarın tarımın, üretimin ve işbirliğinin buluşma noktası olduğunu aktaran Ceylan, "Başta Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ziraat odaları olmak üzere 400 markaya, binlerce üreticiye, ziyaretçiye, iş insanına, akademisyene ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu fuar, yalnızca bir ticaret platformu değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, teknoloji tanıtımı ve sürdürülebilir üretim vizyonunun bir yansıması oldu." ifadesini kullandı.

AgroGreen Bursa Tarım Fuarı'nın Türkiye tarımına yön verdiğine dikkati çeken Ceylan, "Önümüzdeki yıl daha fazla ülke, üretici ve yatırımcı, AgroGreen çatısı altında buluşacak. 2026'da çok daha büyük bir organizasyonla, tüm sektör paydaşlarını bir kez daha Bursa'da ağırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.