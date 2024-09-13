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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çiçek Balı Hasadı Yapıldı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eleşkirt yerleşkesindeki arı kovanlarından elde edilen çiçek balının ilk hasadı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu girişimin bölge balının tanıtılması ve yetiştiricilerin bilgilendirilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eleşkirt yerleşkesinde konumlandırılan arı kovanlarından elde edilen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çiçek Balının ilk hasadı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu girişimin bölge balının tanıtılması ve yetiştiricilerin bilgilendirilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

AİÇÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nda yapılan analizlerle balın yüksek kalitede olduğunun tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, bu girişimden dolayı Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selvinaz Yakan'a teşekkür etti.

Prof. Dr. Karabulut, bu önemli projenin, Üniversite için sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve çevresel koruma alanında öncü adımların bir göstergesi olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde daha fazla bal ve bal ürünlerinin planlandığını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasının hedeflendiğini dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İbrahim Çeçen Eleşkirt Ekonomi Güncel Rektör Sağlık Tarım

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