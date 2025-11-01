Haberler

Ağrı'da Tarım Ürünleri Ekimi Devlet Desteğiyle Artıyor

Güncelleme:
Ağrı, şeker pancarı, ayçiçeği, yem bitkileri ve diğer tarım ürünlerinin ekiminde devlet desteğiyle önemli bir artış sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürü, sulama imkanları ve projelerin kent ekonomisine olumlu katkı sağladığını belirtti.

Ağrı'da şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, kuru fasulye, buğday ve arpa gibi ürünlerin ekimi devlet desteğiyle yaygınlaştırılıyor.

500 bini aşkın nüfusu, 1 milyon 800 bin küçükbaş ve 300 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığıyla ön plana çıkan Ağrı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın en fazla yapıldığı iller arasında yer alıyor.

Geçmişte tarım ürünleri ekiminin az olduğu kentte, sulama imkanlarının artırılması ve devlet desteğiyle hayata geçirilen projeler sayesinde farklı ürünler yetiştiriliyor.

Devlet desteğiyle yem bitkileri, buğday, arpa, kuru fasulye, ayçiçeği gibi ürünlerin ekiminde son yıllarda yaşanan artış kent ekonomisine de olumlu yansıyor.

"Şeker pancarı üretimimizde ciddi bir üretime sahibiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, AA muhabirine, kentte üretim çeşitliliğinin artmasında Yazıcı ve Patnos barajlarının önemli etkisinin olduğunu söyledi.

Kentte buğday, arpa ve yem bitkilerinin yoğun olarak üretildiğini, son yıllarda ayçiçeği üretiminde de ciddi artış yaşandığını anlatan Hüseyinoğlu, şöyle devam etti:

"Şeker pancarında ciddi bir üretime sahibiz. Kuru fasulye ve patates gibi farklı ürünlerde de ekim alanlarımız gelişmeye başladı. Bu sene 300 bin ton buğday, 150 bin tona yakın arpa elde etmeyi bekliyoruz. Şeker pancarında 40 bin dekar alanda yaklaşık 240 bin tonun üzerinde bir üretim beklentimiz var."

Hüseyinoğlu, bu yıl 196 bin ton yonca, 45 bin tona yakın da korunga elde edildiğini, il genelinde hangi ürünlerin ekilmesi gerektiğiyle ilgili planlar yaptıklarını dile getirdi.

Tarımsal üretim planlamasına uyan bölgelerde planlamadan kaynaklı çiftçilere ekstra bir destek ödendiğini aktaran Hüseyinoğlu, "Bölgemiz genelinde arpa, buğday, yem bitkileri, yağlık ayçiçeği üretimi destekleniyor. Bu sene arpa ve buğdayda dekar başına 634 lira ödeme yapıldı. Yağlık ayçiçeği için 732 lira destekleme ödemesi yapılacak." diye konuştu.

Alternatif ürünleri de desteklediklerini vurgulayan Hüseyinoğlu, "Çiftçinin gelir seviyesini artırmak için istiyoruz. Bu kapsamda Patnos ilçemize kuru fasulye tohumu dağıttık. 2 bin dekar alanda 580 tona yakın bir kuru fasulye hasadımız oldu." dedi.

Hüseyinoğlu, sebzeciliğin geliştirilmesi için 2024 ve 2025 yılında proje kapsamında yüzde 75 hibe ile üreticilere fide dağıtımı yaptıklarını belirterek "Bu yıl yulaf ve korunga tohumu, yakın zamanda da sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yaptık. Bu projelerle hem yem bitkisi üretiminin artırılmasını hem de kaliteli tohum üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekim alanı artan ürünlerde ayçiçeği başı çekiyor

Kentte son dönemlerde ekim alanı giderek artan ürünlerin başında ayçiçeğinin geldiğine dikkati çeken Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 50 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi oldu. Özellikle çerezlik ayçiçeği ekiminde sözleşmeli üretim kapsamında ciddi bir üretimimiz var. Yağlık ayçiçeği de bizim özellikle ekimini istediğimiz ve bakanlık olarak desteklediğimiz bir ürün. Tarım Park alanımızda 161 makinemiz bulunmaktadır. Taş toplama, balya makinesine kadar çeşitli makineleri çiftçilere cüzi miktarlarla kiralıyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Ekonomi
