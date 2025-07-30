Ağrı'da Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV (Arkoz Çimento-Doğubayazıt) Brş. N-Eti Bakır Ağrı GES TM (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Yanoba köyü/mahallesindeki 10 parsel Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.