Ağrı'da Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

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Cumhurbaşkanı kararı ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. 154 kV Enerji İletim Hattı Projesi için 10 parsel kamulaştırılacak.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV (Arkoz Çimento-Doğubayazıt) Brş. N-Eti Bakır Ağrı GES TM (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Yanoba köyü/mahallesindeki 10 parsel Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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