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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yetişen lenox bitkisi büyümeye başladı

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Şuhut ilçesinde ekilen ve hiç sulanmadan yetişen lenox bitkisi büyümeye başladı. Lenox, yüksek verim ve besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilk defa ekilen ve hiç sulanmadan yetişen lenox (yemlik kolza ve ot tipi yem şalgamı) boy vermeye başlarken yetişen bitki aynı zamanda güzelliği ile de kendine hayran bırakıyor.

Şuhut ilçesinde çiftçi Ali Akkaya tarafından ekilen lenox bitkisi büyümeye başlarken kısa bir süre sonra hasadının yapılacağı kaydedildi. Lenox'un hiç sulanmadan yetiştirilebilen, dekara 6-10 ton verime ulaşabilen, yüzde 18-22 protein oranı ile yoncaya eşdeğer olan tek yıllık bir yem bitkisi olduğu belirtildi. Bitkinin yetişme süresi 7-8 ay olduğu kaydedildi. Lenox bitkisi açtığı çiçekleri ile doğaya ayrı bir ahenk kattı.

Akkaya, büyükbaş hayvanların ve küçükbaş hayvanların eski yem kaynağı olarak kullandığı silajdan sonra gelen en verimli bitkinin lenox olduğunu ifade etti. Akkaya, "Şuhut'ta bu bir ilk. Güzelliği ile de ayrı bir atmosfer oluşturdu. Bu bitkiyi büyük ve küçükbaş hayvanlarımız yiyor, hayvanlar için çok besleyici bir yem" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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