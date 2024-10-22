Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'dan Tunus'a 132 Ton Patates İhracatı

Afyonkarahisar'dan Tunus'a 132 Ton Patates İhracatı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu yıl içinde Tunus'a 132 ton patates ihraç edildiğini duyurdu. İhracat sürecinde patateslerin bitki sağlığı kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentten bu yıl Tunus'a 132 ton patates ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizden patates ihracatı devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü inspektörleri tarafından ihracata konu patateslerin bitki sağlığı kontrolleri yapılmaktadır. Patates ihracatı uygulama talimatı gereği ihraç edilecek ürünlerden gerekli numuneler alınarak analizleri yapıldıktan sonra ihracatına izin verilmektedir. İlimizden bu üretim sezonunda Tunus'a yaklaşık 132 ton patates ihracatı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler İhracat Ekonomi Güncel Tarım Tunus

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda? Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? HSK müfettişi Mehmet Aslan neden bıçaklandı, öldü mü? Mehmet Aslan sağlık durumu Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli? 23 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.