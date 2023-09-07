Afyonkarahisar'da Yoncaaltı Çarşı ve Kapalı Otopark Projesi Tamamlanıyor

Afyonkarahisar'da Yoncaaltı Çarşı ve Kapalı Otopark projesinde başlayan inşaat çalışmalarında sona gelindiği bildirildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Hizmete alınması hedeflenen 3 bin 63,94 metrekare kapalı alana sahip, 34 dükkandan oluşan yatırım sayesinde bölgenin otopark sorunu ortadan kalkacak. Ayrıca çarşı ile birlikte ticari hayata katkı sağlanacak ve yeni istihdam alanı oluşturulacak.

Afyonkarahisar'da Yoncaaltı Çarşı ve Kapalı Otopark projesinde başlayan inşaat çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Hizmete alınması hedeflenen 3 bin 63,94 metrekare kapalı alana sahip, 34 dükkandan oluşan yatırım sayesinde bölgenin otopark sorunu ortadan kalkacak.

Öte yandan yapılacak çarşı ile birlikte ticari hayata katkı sağlanacak, yeni istihdam alanı oluşturulacak.

Çalışmaların sona geldiğini belirten Zeybek, kullanılmayan ve atıl durumda olan binayı ve otoparkın yerine yenisini inşa ettiklerini kaydetti.

Ayrıca 7 gün açık kalacak yerleşik pazarında olacağını ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Esnaflarla yaptığımız görüşmeler ardından burasının tekrar eski hüviyetine kavuşması için bu çalışmaları başlatmıştık. Ekipler hummalı bir şekilde çalıştı, proje bitme aşamasına geldi. 34 adet dükkan var, her biri 17-18 metrekare genişliğinde. Sahipler Sultan Türbesi ve Yoncaaltı Caminin tarihi dokusuna uygun Osmanlı çarşısı gibi olacak bu çarşıyı önümüzdeki süreçte hizmete almayı düşünüyoruz."

Daha sonra, inceleme ardından Zeybek esnaflarla buluştu.