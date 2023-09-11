Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılama kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan aşılama kampanyası ilçelerde devam ediyor. Kampanya kapsamında Kızılören İlçesi'nde aşılama tamamlandı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan aşılama kampanyası ilçelerde devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden kampanya ile ilgili yapılan açıklamada, "1 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlamış olan sonbahar dönemi şap aşılama kampanyamız Kızılören İlçemizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır. Aşılama ile hem hayvanlarını koru ve ekonomik kayıpların önüne geçerek üretime devam et" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR