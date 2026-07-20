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Dünya sofralarını süsleyen 'Napolyon' kirazda bereket yaşanıyor

Dünya sofralarını süsleyen 'Napolyon' kirazda bereket yaşanıyor
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Afyonkarahisar'da dünyaca ünlü Napolyon cinsi kirazda bereket yaşanıyor. Avrupa ve Rusya'ya ihraç edilen kirazın Türkiye rekoltesinin yüzde 20'si bu bölgeden karşılanıyor. Alım noktalarında yoğunluk devam ediyor.

Afyonkarahisar'dan çıkarak birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere Rusya'da sofraları süsleyen 'Napolyon' cinsi kirazda adeta bereket yaşanırken, bölgedeki kiraz alım noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Çay ilçesine bağlı Eber köyünde tarladan toplanarak hale getirilen dünyaca ünlü Napolyon kirazları dron ile görüntülendi. Bölgedeki kiraz alım noktalarında yoğunluk yaşanırken, işletme sahibi Hakkı Uzun, Türkiye rekoltesinin önemli bir kısmının bu bölgeden karşılandığını söyledi.

Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan "Napolyon" tipi kaliteli kirazların hasat ve alım mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Tarlalardan özenle toplanıp hale getirilen kirazların hareketli yolculuğu dron kamerasıyla anbean kaydedildi.

"Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'si bu bölgeden"

Bölgedeki kiraz alım süreci hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan işletme sahibi Hakkı Uzun, Eber köyünün kiraz üretiminde stratejik bir nokta olduğuna dikkat çekti. Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada kiraz alımı gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin ton ürün çıkıyorsa, bunun 6-7 bin tonu bu bölgede üretilmektedir. Bölgemizde son derece kaliteli kirazlar var." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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