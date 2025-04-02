Afyonkarahisar'da Kiraz Üreticilerine İlaçlama Önerisi

Türkiye'nin en kaliteli ihracatlık kirazının yetiştiği Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi ve Konya Akşehir ilçesi ile Bursa, İzmir, Konya gibi illerdeki çiftçilere zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlama önerisinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından emekli ziraat teknikeri Etem Çavdar, kiraz ve vişnede hem verim hem de kalite açısından zararlılarla mücadelenin önem taşıdığını söyledi. Özellikle çiçeklenme döneminde ve öncesinde ağaçların dirençli olmasının önemine işaret eden Çavdar, kara leke, külleme, monilya gibi sorunlara karşı ilaçlamanın önem taşıdığını kaydetti.

Bakır içerikli fungisit ilaçların bu dönemde atılmasını öneren Çavdar, "Bu ilaçlar, kiraz, vişne, kayısı ve şeftali ağaçlarını bu hastalıklara karşı koruyor. Bunlar yapılmazsa verim ve kalite düşer. Artık hasada kadar duyurular iyi takip edilmeli zamanında uygun mücadele yapılmalı" dedi.

Çavdar, tarımsal üretimi olumsuz şartlara rağmen sürdürmeye çalışan çiftçilere, üreticilere iyi bir üretim ve hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. - BURSA