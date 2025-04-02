Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır

Bakan Yerlikaya'yı küplere bindiren çağrı: Bu büyük bir sabotajdır
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü

Bebek cinayeti 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü

Afyonkarahisar'da Kiraz Üreticilerine İlaçlama Önerisi

Afyonkarahisar'da Kiraz Üreticilerine İlaçlama Önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığından emekli ziraat teknikeri Etem Çavdar, Afyonkarahisar ve çevresindeki kiraz üreticilerine zararlıları önlemek için ilaçlama yapılması gerektiğini vurguladı. Çiçeklenme döneminde ağaçların direncini artırmak için bakır içerikli fungisit ilaçların kullanılması önerildi.

Türkiye'nin en kaliteli ihracatlık kirazının yetiştiği Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi ve Konya Akşehir ilçesi ile Bursa, İzmir, Konya gibi illerdeki çiftçilere zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlama önerisinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından emekli ziraat teknikeri Etem Çavdar, kiraz ve vişnede hem verim hem de kalite açısından zararlılarla mücadelenin önem taşıdığını söyledi. Özellikle çiçeklenme döneminde ve öncesinde ağaçların dirençli olmasının önemine işaret eden Çavdar, kara leke, külleme, monilya gibi sorunlara karşı ilaçlamanın önem taşıdığını kaydetti.

Bakır içerikli fungisit ilaçların bu dönemde atılmasını öneren Çavdar, "Bu ilaçlar, kiraz, vişne, kayısı ve şeftali ağaçlarını bu hastalıklara karşı koruyor. Bunlar yapılmazsa verim ve kalite düşer. Artık hasada kadar duyurular iyi takip edilmeli zamanında uygun mücadele yapılmalı" dedi.

Çavdar, tarımsal üretimi olumsuz şartlara rağmen sürdürmeye çalışan çiftçilere, üreticilere iyi bir üretim ve hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. - BURSA

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.