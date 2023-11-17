Afyonkarahisar'da ısıl işlem fırınlarında denetim yapıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bitki Sağlığı Şube görevlileri tarafından malzemelerin faz sıcaklıklarına kadar gaz ortamında ısıtıldığı ısıl işlem fırınlarında denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da malzemelerin faz sıcaklıklarına kadar gaz ortamında ısıtıldığı ısıl işlem fırınlarında denetim yapıldı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bitki Sağlığı Şube görevlileri tarafından faaliyet gösteren malzemelerin faz sıcaklıklarına kadar gaz ortamında ısıtıldığı ısıl işlem fırınlarında denetim gerçekleştirildi. ISPM-15 standartları çerçevesinde bitki sağlığı önlemleri için belirlenen, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere gerekli denetimler yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR