Haberler

Afyonkarahisar'da Balkabağı Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü

Afyonkarahisar'da Balkabağı Hasadı Başladı, Üreticinin Yüzü Güldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde balkabağı hasadı sezonu açıldı. Üreticilerin yüzünü güldüren fiyatlar, kilogram başına 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Kış aylarında tüketimi artan balkabakları, pazara sunulmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde balkabağı hasadı başlarken, ürünlerin bu yıl satış fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Hasadı yapılan balkabaklarının kilogram fiyatının bu yıl 10 ile 15 lira arasında değiştiği kaydedildi. Özellikle kış aylarında tüketimi artan balkabaklarının pazara sunulmasıyla birlikte hem üretici hem de tüketiciler hareketli günler yaşıyor.

Şuhut ilçesinde üretici Mustafa Keskin, bu yıl ekimini yaptığı yaklaşık 7 ton balkabağının hasadına başladı. İlçe merkezindeki tarlasında hummalı bir çalışma yürüten Keskin, verimin düşük olmasına rağmen fiyatlardan memnun olduğunu belirtti. Keskin "Kabaklarımızı yetiştirdik ve hasadına başladık. Şuhut ilçemiz kışın vazgeçilmezi olan kabak tatlısıyla meşhurdur. Bugün biz kabak hasadına başladık ve depolarımıza çekiyoruz şu anda. Geçen seneye göre düşük ama bu sene tarlada 7-8 ton kabağımız olmuştur. Tarlada şu anda fiyatlar 10-15 TL arasında değişiyor. Şu anda elimde gördüğünüz bu kabak 60 ile 100 TL arasında değişiyor. Kabak alacak kişinin dilim olmasına dikkat etmesi lazım. Kabağın içinin rengini almış olması lazım. Kabak bu şekilde beyaz olması lazım ve yeşile dönmemesi lazım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

1'i çocuk 5 kişinin öldüğü korkunç kaza saniye saniye kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Düğünü karıştıran tartışma! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.