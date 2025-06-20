Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, İhracatı Artıracak

Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, İhracatı Artıracak
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı, kentin mermer ve doğaltaş ihracatını yıllık yüzde 20 artırma potansiyeli taşıyor. 220 firmanın katıldığı fuar, yerel ekonomiye ve ticarete önemli katkılar sağlıyor.

Afyonkarahisar'da açılan Blok Mermer Fuarı'nın yıllık yaklaşık 300 milyon dolar olan kentin mermer ve doğaltaş ihracatını önümüzdeki yıllarda yüzde 20 seviyelerinde arttırması öngörülüyor.

Afyonkarahisar Valiliği destekleri ile geçtiğimiz 18 Haziran'da açılan Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da ziyaret ettiği ve 220'ye yakın firmanın katıldığı mermer fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, fuarın kentin doğaltaş ticaretinin gelişmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Özcan, "Afyon yaklaşık 2500 yıldır bu coğrafya da mermer ve doğaltaş üretimine devam ediyor. Onun için süregelen hacminden ve üretim kültüründen dolayı Afyon mermerin başkenti. Bu fuarda valiliğin sağladığı katkı gibi yerel destek çok önemliydi, inşallah başkentin önemine yakışan bir şekilde katılımlı bir fuarımız oldu. Çok mutluyuz, ciddi bir ziyaretçi sayımız oldu, bununla birlikte ticaretlerde oldu. İnşallah devamı da gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Fuar ile ticaret hacmi de oluştu"

Fuara sadece Türkiye'den değil aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesinden ziyaretçinin, firmanın geldiğini ifade eden Özcan, "Türkiye'den mermer ile uğraşan tüm kesimler burada. Bunun yanında onlarca ülkeden ziyaretçiler var. Hakikaten ticaret hacmi de oluştu. Onun için fuarımız yıllarca ayakta kalacaktır. Afyon'a ekonomi, tanıtım ve kültürel ve sosyal anlamda katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"İhracata yüzde 15 ile 20 arasında katkısının olacağını tahmin ediyorum"

Kentin mermer ve doğaltaş alanında 300 milyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğuna dikkat çeken ve fuar sayesinde bu rakamın ilerleyen yıllarda artacağına dikkat çeken Özcan şunları söyledi:

"Verilere baktığımızda bu rakam önemli bir rakam ve kısmet olursa bu fuarın ihracata yüzde 15 ile 20 arasında katkısının olacağını tahmin ediyorum."

Öte yandan, fuarın 21 Haziran Cumartesi gününe kadar açık kalacağı belirtilirken, aynı zamanda fuar alanında Afyonkarahisar Valiliği tarafından açılan stant ile de kentin tanıtımı gerçekleştiriliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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