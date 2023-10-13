Adıyaman Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Derneği'nden talepler masaya yatırıldı

Adıyaman Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Derneği tarafından düzenlenen programda, servis sürücülerinin ve firmaların talepleri ele alındı. Programda, servis ücretlerine uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Adıyaman Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Derneği tarafından düzenlenen program ile servis sürücülerinin ve firmaların talepleri masaya yatırıldı.

Altınşehir Mahallesinde faaliyet gösteren bir mekanda düzenlenen programa, Adıyaman Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcıları Derneği Başkanı Ahmet Genç, Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve servis firmalarının yetkilileri katıldı. Sabah kahvaltısıyla başlayan programda servis firmaları ve sürücülerinin talepleri tek tek masaya yatırılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Aynı zamanda belirlenen servis ücretlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunarak herkesin belirtilen fiyatlara uyması gerektiği alınan fiyat kararın daha fazlasının alınmaması istendi.

Bu tür programlara önem verdiklerini dile getiren Başkan Ahmet Genç, firma ve servis şoförlerinin taleplerini masaya yatırmak için bir araya geldiklerini ve sorunların çözümü için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini vurguladı. - ADIYAMAN