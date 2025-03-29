Adıyaman'da Temizlik İşçileri için Kura Çekimi Yapıldı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 44 temizlik işçisinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle başvuruda bulunan adaylar arasından hak kazanan isimler belirlendi. Noter tarafından yapılan kura çekilişiyle belirlenen kişiler 7 Nisan 2025 itibarıyla iş başı yapacak. İşe başlayacak adayların, gerekli evraklarını en geç 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 15: 00'e kadar Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Program, 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek ve toplamda 85 gün sürecek. - ADIYAMAN