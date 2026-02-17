Haberler

Adıyaman'da kıraç arazide süs bitkisi üretimiyle 20 kişiye istihdam sağladı

Adıyaman'da kıraç arazide süs bitkisi üretimiyle 20 kişiye istihdam sağladı
Güncelleme:
Kahta ilçesinde 24 hektarlık kıraç araziyi süs bitkisi üretim alanına dönüştüren girişimci Ali Beyazkuş, 20 kişiye istihdam sağlıyor. Daha önce arpa üretimi yapılan arazide şimdi yüksek verimle alternatif ürünler yetiştiriliyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 24 hektarlık kıraç araziyi süs bitkisi üretim alanına dönüştüren girişimci, 20 kişiye istihdam sağlıyor.

İlçede daha önce arpa üretimi yapılan arazide alternatif ürün arayışına giren Ali Beyazkuş, yaptığı araştırmaların ardından süs bitkisi yetiştiriciliğine yöneldi.

Beyazkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda uzun yıllar arpa ekildiğini söyledi.

Serada ürettikleri süs bitkilerini yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Beyazkuş, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda yıllarca arpa üretildi ancak kazanç neredeyse yoktu. Şimdi aynı arazide yüksek verimle üretim yapıyoruz. Ürettikçe kazanıyor, kazandıkça istihdam sağlıyoruz. Şu an en az 20 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Topraksız tarımın her bir hektarı yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor."

Serada görev yapan Ziraat Mühendisi Baki Yılmaz da Adıyaman'ın iklim şartlarının çiçek üretimi için avantajlı olduğunu ifade etti.

Temiz hava, gece-gündüz sıcaklık farkının ideal seviyede olması ve düşük nem oranının bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişimine katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, serada 15 çeşit süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Ekonomi
