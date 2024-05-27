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Adıyaman'da Güneş Tarlaları: Güneş Enerjisi Üretimi Artıyor

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Güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerinde olan Adıyaman'da araziler kurulan paneller ile güneş tarlalarına dönüşüyor. Güneş panelleri, karbon salınımının azalmasını sağlıyor. Adıyaman'da binlerce dönüm arazi, kurulan paneller ile 'güneş tarlalarına' döndü.

Güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerinde olan Adıyaman'da araziler kurulan paneller ile güneş tarlalarına dönüşüyor. Sadece arazileri değil işletmelerin çatılarını da kaplayan güneş panelleri, karbon salınımının azalmasını sağlıyor.

Günlük güneşlenme süresi Türkiye'de 7,5 saat iken, Adıyaman'da bu süre 8,11 saat ile ülke ortalamasının üzerinde yer alıyor. Yıllık ortalama 286 gün güneş alan Adıyaman'da, güneş enerji santrali sayısı 2021 yılında 134 adet iken 2024 yılında bu sayı 250'ye çıktı. Güneş tarlalarında yıllık üretilen enerji miktarı 220 bin megavatsaate ulaştı. Adıyaman'da binlerce dönüm arazi, kurulan paneller ile 'güneş tarlalarına' döndü.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle güneş enerji sistemlerini tercih ediyor. Fabrikaların çatılarını güneş enerji panelleri kaplıyor.

Çevre dostu ve ekonomik olarak cazip olması nedeniyle yenilenebilir enerjinin başında gelen güneş enerjisi sistemleri, karbon azaltımına da önemli katkı sağlıyor.

Yurt dışına ihracat yapan firmalardan, 2026 yılından itibaren sınırda 'karbon vergisi' adı altında bir vergi öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kullanan işletmelerin bu vergiden muaf olacağı ifade ediliyor.

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Ömer Çelebi, Adıyaman'ın güneş enerji yatırımı için önemli bir lokasyon olduğunu belirterek, "Güneş enerji santralleri kurulumunda iki önemli paradigma vardır. Birincisi güneş ışınının miktarı, ikincisi ise güneşlenme süresidir. Türkiye'nin farklı noktalarında farklı ışınım değerleri görmekteyiz. Adıyaman, Türkiye ortalamasının bayağı bir üstünde değere sahiptir. Örnek vermek gerekirse, Adıyaman'da aynı güçte aynı megavatta kurduğunuz enerji santrali, Trabzon'dan, Rize'den veya kuzeyde güneşlenme süresi düşük olan yerlerden daha fazla enerji üretiyorsunuz. Adıyaman güneş enerji yatırımı bakımından çok önemli bir lokasyondur. Son yıllarda güneş enerji santrallerinin sayısında ciddi bir artış yaşandı. Adıyaman'da 250'ye yakın bir santral olduğunu bilmekteyiz" dedi.

İşletmeler için güneş enerji sistemlerinin önemli olduğunu dikkat çeken Başkan Çelebi, "2026 yılından itibaren sınırda karbon vergisi diye bir vergi öngörülüyor. Bu karbon vergisi de, yenilenebilir enerji alanında tüketim yapan, ürünü yenilenebilir enerji kaynağından yada güneşten olan sanayiciler daha avantajlı duruma gelecek. Bu noktada karbon vergisinden muaf tutulmak babında da sanayicilerin güneş enerji santralleri kurması ve işletmesi önemli hizmetler sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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