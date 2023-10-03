Adıyaman Belediyesi, 4. Murat Çevre Yolu çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi, şehre yeni bir çevre yolu kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı devam eden 4. Murat Çevre Yolu çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Ulaşıma büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, şehre yeni bir çevre yolu kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin ferah bir ulaşıma sahip olabilmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı devam eden 4. Murat Çevre Yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Yapımı ivedilikle devam eden 4. Murat Çevre Yolu yaklaşık 8 kilometre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip olacak. Projenin yakın takipçisi olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Kılınç, "Şuan Yenimahalle'deyiz ve burada ulaşım ağına yeni bir yol kazandırmaya çalışıyoruz. 4. Murat Çevre Yolu dediğimiz yaklaşık 40 metre genişliğe sahip olan bu yolun bağlantı yollarıyla birlikte 2,5 kilometrelik bir kısmına başladık. İnşallah ilerleyen süreçte kuzeyde bu çevre yolunun devreye girmesiyle beraber ulaşım konusunda daha da rahatlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN