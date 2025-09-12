Haberler

Adilcevaz'da Fasulye Hasat Dönemi Başladı

Adilcevaz'da Fasulye Hasat Dönemi Başladı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fasulye hasat dönemi başladı. Bölgede fasulye üretimi artış göstererek iç ve dış piyasada ilgi görüyor. Çiftçiler imece usulüyle çalışarak hasadı gerçekleştirmeye başladı, ancak hava koşulları verimi etkiledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan fasulyede hasat dönemi başladı.

Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adilcevaz'da son yıllarda yaygınlaşan fasulye üretimi, hem iç piyasada hem de dış pazarda yoğun ilgi görüyor. İlçede yetiştirilen fasulyeler; lezzeti, ince kabuklu yapısı ve kolay pişme özellikleriyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 90 gün boyunca 7/24 tarlalarda çalışan çiftçiler, imece usulüyle hasada başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de üreticileri ziyaret ederek çalışmalarına destek verdi.

Çiftçi Yunus Vural, Adilcevaz'ın fasulye üretiminde Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de tüketilen fasulyenin yaklaşık yüzde 40'ı bu bölgeden gidiyor. Ancak bu yıl hava şartlarının ani değişiklik göstermesi, bir sıcak bir soğuk olması verimi etkiledi" dedi. - BİTLİS

