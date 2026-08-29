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Babasından Kalan Değirmen, Geleneği Yaşatıyor

Babasından Kalan Değirmen, Geleneği Yaşatıyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde babasından devraldığı su değirmenini işleten Fazıl Akkol, teknolojiye rağmen geleneksel un öğütmeyi sürdürüyor. Müşteriler, hazır una alışamadıkları için değirmenin kapanmamasını istiyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel un değirmeni, teknolojinin hızla gelişmesine rağmen hizmet vermeye devam ediyor.

Adilcevaz ilçesinde hizmet veren ve yılların izlerini taşıyan değirmen, hem bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ilçenin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor. Geçmişte köy ve ilçe halkının temel ihtiyaçlarından biri olan değirmencilik, günümüzde modern fabrikaların yaygınlaşmasıyla eski önemini büyük ölçüde kaybetti. Buna rağmen Adilcevaz'daki tarihi değirmen, geleneksel üretim anlayışını yaşatmayı sürdürüyor. Buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların öğütülerek una dönüştürüldüğü değirmen, özellikle geleneksel yöntemlerle elde edilen unun tercih edildiği vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan değirmenin taşları ve çalışma sistemi, geçmişteki üretim kültürünü günümüze taşıyor. Değirmenin varlığını sürdürmesi, yalnızca ekonomik bir faaliyet açısından değil, ilçenin geçmişten bugüne uzanan kültürel değerlerinin korunması açısından da önem taşıyor. Adilcevaz'ın köklü tarihinin bir parçası olan değirmen, bugün ziyaret edenlere geçmişte insanların günlük yaşamlarında kullandıkları üretim yöntemlerini de hatırlatıyor. Teknoloji karşısında ayakta kalmayı başaran tarihi değirmen, gelecek kuşaklara aktarılması gereken geleneksel meslek ve üretim kültürünün canlı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar da böylesi tarihi yapıların korunarak yaşatılmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Değirmen sahibi Fazıl Akkol, "Değirmenimizi babam kurdu şimdi ben işletiyorum eskiden Adilcevaz'da 10 tane değirmen vardı şimdi ise tek bir tane var. Bunu kapatmak istemiyorum gelecek nesille bırakmak istiyorum" dedi

Müşteri Hasan Karaaslan, "İyiki Adilcevaz'da böyle bir değirmen var. Çünkü hazır una alışamadık. Yerli buğdayımızı burada una çeviriyoruz istediğimiz kıvama getiriyoruz. Endişemiz odur ki değirmen inşallah kapanmaz çünkü hazır una alışamadık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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