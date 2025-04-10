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Adilcevaz Cevizine Artan Talep

Adilcevaz Cevizine Artan Talep
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine özgü ceviz fidanına olan talep, yurdun dört bir yanında hızla artıyor. Tescilli Adilcevaz cevizinin tadı ve kalitesi, üreticileri sevindiriyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesine özgü ceviz fidanına yurdun dört bir yanında olan talep her geçen gün artıyor.

Tescilli marka olan ve kabuğu ince, içi de bembeyaz olan Adilcevaz cevizinin fidanları, bahar mevsimiyle yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Adilcevaz halkı bu cevizden ceviz reçeli, ceviz sabunu, ceviz kolonyası yaparken, artan talep ise üreticileri sevindiriyor.

Halil Milli isimli vatandaş, Adilcevaz cevizinin tadı ve kalitesiyle çok iyi bir ceviz olduğunu belirterek, "Adilcevaz ismi cevizden gelir. Rus işgalinde sayısız ağaç varmış. Ruslar 7 yıl boyunca Adilcevaz'da kalmışlar ve ceviz ağaçlarının yüzde 80'ini diyebiliriz ki kesmişler. Ona rağmen çok şükür Adilcevaz'ın cevizi gene zirvede ve zirvedeki yerini koruyor" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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