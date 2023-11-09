Adidas ile Koop-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Koop-İş Sendikası ile Adidas arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile Adidas çalışanları yeni ekonomik ve sosyal haklara sahip oldu. Sözleşme, AVM'lerde örgütlenme çalışmalarının sürdüğü Koop-İş'in başarısını gösterdi.

Koop-İş Sendikası ile Adidas arasında ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile Adidas çalışanları yeni birçok ekonomik ve sosyal hakka sahip oldu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Koop-İş'in AVM'lerde örgütlenme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, IKEA, H&M, Metro Grossmarket, Expedia, Nike ve Puma'nın ardından Adidas çalışanlarının da sendikal güvenceye kavuştuğu vurgulandı.

Adidas işvereniyle ilk toplu iş sözleşmesinin 7 Kasım'da imzalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmzalanan sözleşmeyle Adidas çalışanları çok önemli kazanımlar elde etti. Buna göre, ücret ve sosyal haklarda elde edilen kazanımların yanı sıra Adidas çalışanlarının haftalık çalışma süreleri 40 saate inerken, haftada iki gün izin hakkı sistemi devam edecek. Çalışanlar bu sözleşmeyle yeni birçok ekonomik ve sosyal hak da kazandı. Adidas işvereniyle sosyal diyalog içinde gerçekleştirilen sürecin sonunda imzalanan bu sözleşmeyle, Adidas'ta iş yeri huzuru ve verimi artacak, çalışma barışı daha etkin bir biçimde gerçekleşecek."

"Örgütsüz çalışanları Koop-İş'e katılmaya davet ediyorum"

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, AVM çalışanlarının Koop-İş çatısı altında örgütlenmeye devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adidas işvereni ile uzun süredir devam eden sosyal diyalog sürecini başarıyla tamamladık. İmzaladığımız sözleşmeyle Adidas çalışanları için yeni bir dönem başladı. Haftalık çalışma süresini 40 saate indiren ve üyelerimize haftada iki gün izin hakkı sağlayan bu sözleşmeyle ücretlerde, sosyal yardımlarda, ikramiyelerde ve diğer konularda da önemli kazanımlar elde edildi. Çalışanların ekonomik olarak zor günler yaşadığı bu dönemde işkolumuzda ve özellikle mağazacılık sektöründe örgütsüz çalışanları, Koop-İş ailesine katılmaya davet ediyorum."