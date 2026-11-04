ADASO Başkanı Kıvanç, Adana ihracatının ekimde yüzde 13 arttığını söyledi

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ekim ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artırarak 298 milyon 481 bin dolara yükselttiğini, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 14,1 artışla 2 milyar 814 milyon 112 bin dolarlık ihracata ulaştığını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı Ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren Başkan Kıvanç, Türkiye ihracatının yüzde 8,1 artarak 25 milyar 884 milyon dolara ulaştığını belirterek, Adana'nın Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğine dikkat çekti.

Başkan Kıvanç, "Küresel ekonomideki belirsizliklere, artan üretim maliyetlerine ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklere rağmen Adana sanayimizin ihracatını artırmaya devam etmesi son derece kıymetli. Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın ortaya koyduğu bu performans, kentimizin üretim gücünü ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini göstermektedir" dedi.

"Ekim ayında en fazla ihracat ABD'ye yapıldı"

Adana'nın Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin 28 milyon 527 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu belirten Başkan Kıvanç, ABD'yi 20 milyon 983 bin dolarla Irak ve 17 milyon 665 bin dolarla Almanya'nın takip ettiğini söyledi.

Ocak-Ekim döneminde ise Irak'ın 203 milyon 253 bin dolarla ilk sırada yer aldığını ifade eden Kıvanç, ABD'ye 199 milyon 693 bin dolar, İspanya'ya ise 198 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, mevcut pazarlardaki payı artırmanın yanı sıra yeni pazarlara açılmanın önemine vurgu yaptı.

"Kimya liderliğini korudu, otomotiv ilk üçe girdi"

Adana'nın sektörel ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün liderliğini sürdürdüğünü belirten Zeki Kıvanç, "Ekim ayında kimya sektörümüz 88 milyon 948 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 47 milyon 824 bin dolarla ikinci, otomotiv endüstrimiz ise 35 milyon 519 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Otomotiv sektörümüzün ilk üçe girmesi, Adana sanayisinin farklı alanlardaki üretim potansiyelini göstermesi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 10 ayında ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün 769 milyon 674 bin dolar, tekstil ve hammaddelerinin 457 milyon 143 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ise 298 milyon 821 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Kıvanç, Adana'nın katma değerli üretim ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"KGF ve 'Döviz Dönüşüm Desteği' önemli"

İhracattaki olumlu gelişmelere rağmen sanayicilerin ve ihracatçıların karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunların devam ettiğine dikkat çeken ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, üretim maliyetleri ve finansman şartlarının rekabet gücü üzerindeki etkisine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sanayicilerimiz yüksek finansman maliyetleri, işletme sermayesi ihtiyacı ve uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet şartlarına rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Ancak iş dünyamızın finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılar giderek artıyor. Özellikle uzun süredir devam eden yüksek finansman maliyetleri ve işletmelerimizin bilançolarına yansıyan zararlar, bankaların kredi kullandırma konusunda daha temkinli davranmasına neden oluyor. Bu durum, sanayicilerimizin üretimlerini ve istihdamlarını sürdürmelerini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle, 2017 yılında olduğu gibi geniş kapsamlı ve güçlü bir Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin hayata geçirilmesini son derece önemli görüyoruz. İşletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak böyle bir adım, üretimin ve istihdamın korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, ihracatçılarımıza sağlanan ve halihazırda yüzde 3 olarak uygulanan döviz dönüşüm desteğinin de en az yüzde 10 seviyesine yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz. İhracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi, mevcut pazarlarını kaybetmemesi ve yeni pazarlara açılabilmesi için bu desteklerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı