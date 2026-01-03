Haberler

Bu da 'Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma'

Güncelleme:
Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, geleneksel kadayıfa modern bir yorum getirerek 'Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma' hazırladı. Şerbetli ürünlere ilginin arttığı soğuk havalarda, tatlı severlerin beğenisini toplayan bu yeni lezzet, yoğun çikolata ve kaymak aromasıyla dikkat çekiyor.

Adanalı tatlıcı, klasik kadayıfa yeni bir yorum getirerek, "Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma" hazırladı. Geleneksel lezzeti modern dokunuşlarla bir araya getiren tatlıcının ürünü, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Geleneksel kadayıfın sarma formunda hazırlanıp kaymak ve çikolatayla buluşturulduğu "Çikolatalı Kaymaklı Kadayıf Sarma", pişirildikten sonra çilek, fıstık ve çikolata sosuyla servis ediliyor. Yoğun çikolata aromasıyla kaymağın lezzetini bir araya getiren ürün, özellikle tatlı tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Adana'da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik'in geleneksel kadayıfı çeşitlendirmek için çıktığı çalışmaların sonucu ortaya çıkarttığı ürün, adeta yok satıyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Bu ürünümüz hem çikolata hem kaymak hem de kadayıf severler için yapıldı. Çok lezzetli bir ürün. Her zamanki gibi yeni ürünler çıkartıyoruz. Umduğumuzdan güzel gidiyor satışlar. Gelen misafirlerimiz ürünü beğendiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda şerbetli ürünlerin çok rağbet gördüğünü belirten Geyik, "Havalar soğudu ve şerbetli ürünlere satışlar arttı. O sebeple çok güzel gidiyor ürünün satışı, memnunum" dedi.

Ürünü tatmaya gelen müşterilerden Çiğdem Ersoy, "Ürünü çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Yazın belki ağır gelebilir ama ben yaz kış tatlı yiyen birisi olduğum için bana hiç ağır gelmiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
