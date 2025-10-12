Adanalı Kadın Kooperatifleri İhracat Hedefiyle Büyüyor

SEDA TOLMAÇ/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyoekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında destek alan kooperatif üyesi Adanalı kadınlar, ihracat hedefine odaklandı.

Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış, AA muhabirine, söz konusu proje kapsamında aldıkları desteğin etkilerine dair bilgi verdi.

Hedef, Körfez ülkeleri ve ABD'ye ihracat

Kırılmış, kadınların üretim yaparak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak amacıyla 2019 yılında kooperatif oluşturulduğunu bildirerek, sonraki yıllarda ise Adana Kadın Kooperatifleri Birliğini kurarak, kentteki kadın kooperatiflerini bir araya getirdiklerini anlattı.

Kırılmış, Birliğe ait alt kooperatiftekiler dahil 1400 kadın üyeleri bulunduğuna işaret ederek, bu kişilerin salçadan fermente ürünlere, sabundan sofra tekstiline kadar birçok alanda üretim yaptıklarını dile getirdi.

Bu ürünler için satış mağazası ve paketleme tesisi kurduklarına da işaret eden Kırılmış, "Söz konusu proje kapsamında aldığımız destekle üretim ve istihdam kapasitemiz gelişti, Körfez ülkeleri ve ABD'ye ihracat hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kırılmış, Adanalı kadınlar için birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini, açtıkları kurslarla kadınlara eğitim vererek kendi evlerinde üretim yapmalarını da sağladıklarını belirtti.

Kadınların desteklerle güçleneceğini dile getiren Kırılmış, bu kapsamda kadın kooperatiflerinin vergi yükümlülüklerinin azaltılmasını istedi.

"Ham maddeden ekipmana kadar birçok yenilik yaptık"

Birliğin Başkan Vekili Tülay Kümber ise kadınların üretim sürecinde daha fazla yer almaları için çalıştıklarını anlattı.

Kendi kurduğu Çukurova Çalışkan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifiyle evlere ve kurumlara temizliğe giden kadınları bir araya getirdiğini belirten Kümber, bu anlamda da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Kümber, kadınların söz konusu kooperatif çatısı altında sadece temizlik hizmeti sunmadıklarını, aynı zamanda doğal sabun ve mum üretimi de yaptıklarını aktardı. Proje kapsamında aldıkları destekle de ham maddeden ekipmana kadar birçok alanda yeniliğe gittiklerini bildiren Kümber, istihdamı artırdıklarını sözlerine ekledi.