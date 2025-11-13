Haberler

Adana ve Sivas'ta Doğal Gaz Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararlarıyla Adana ve Sivas'ta gerçekleştirilecek doğal gaz projeleri kapsamında, güzergah üzerinde bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Adana'daki projeler için çeşitli tesislerin inşası amacıyla, Sivas'ta ise CNG/LNG tesis alanı için kamulaştırma işlemleri başlayacak.

Adana ve Sivas'ta gerçekleştirilecek doğal gaz projelerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana'da bulunan Pozantı İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, doğal gaz dağıtım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Sıkıştırılmış Doğal Gaz ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (CNG/LNG) Tesis Alanı yapımı amacıyla Sivas'ta bulunan taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
