Adana ve Mersin'de kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmeler denetlendi

Adana ve Mersin'de Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri, kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi başlatılan denetimleri merkez Çukurova ilçesinde sürdürdü.

Ekipler, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirdikleri denetimde, işletmelerin fiyat listesini inceledi, ürünlerin etiketlerini kontrol etti.

Gödelek, gazetecilere, veliler ve öğrencilerin daha sağlıklı ve huzurlu ortamda alışveriş yapmaları için sahada olduklarını söyledi.

Denetimde öncelikle ürünlerin etiketleri ve kasadaki fiyatları arasında uyumsuzluk olup olmadığına baktıklarını belirten Gödelek, "Satışa sunulan ürünlerde herhangi bir haksız fiyat artışı ve fahiş fiyat uygulaması varsa bununla ilgili de kapsamlı denetim yapıyoruz." dedi.

Gödelek, eğitim-öğretim yılı boyunca sahada olmayı sürdüreceklerini anlattı.

Mersin

Mersin'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelere yönelik çalışma yürüttü.

Merkez Yenişehir ilçesindeki işletmeleri denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünleri inceledi.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in eşlik ettiği ekipler, boya, silgi, defter, kalem ve çanta gibi ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da kontrol eden ekipler, iş yeri yetkililerine uyarılarda bulundu.

Sümer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışları ve ürünlerin etiketlerine yönelik kontroller gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın okulların açılması öncesinde ve okullar açıldığında sorun yaşamaması adına denetimlerimizi düzenli olarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA