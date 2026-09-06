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Adana'da Narenciye Ekosistemi Toplantısı

Adana'da Narenciye Ekosistemi Toplantısı
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Adana Ticaret Borsası'nda narenciye sektörünü güçlendirmek, yeni pazarlar oluşturmak ve katma değerli üretimi artırmak için toplantı yapıldı. Başkan Bilgiç, güçlü bir Çukurova Narenciye Ekosistemi hedefini vurguladı.

Adana Ticaret Borsası'nda narenciye üretimi ve yeni pazarlar oluşturulmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, narenciye sektörünün güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, yeni pazarların oluşturulması ve katma değerli üretimin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, toplantıdaki konuşmasında, üreticinin emeğinin ekonomik değere dönüşmesi için sektörün bütün aşamalarının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Sektörde sürdürülebilir bir yapı oluşturulması gerektiğini kaydeden Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz dalında kalan ürünü yönetmek değil dalında ürünün kalmayacağı, üretilen her kilogram narenciyenin ekonomik değer bulacağı güçlü bir 'Çukurova Narenciye Ekosistemi' oluşturmaktır. Yalnızca ürünün satılması değil üretilen her kilogram narenciyeye bir pazar oluşturulması gerekir. Üretim, depolama, pazarlama, ihracat, sanayi ve tüketim kanallarını birlikte güçlendirmeliyiz."

Toplantıya, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve üretici temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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