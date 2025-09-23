Adana'nın Üretim Gücü: En Hızlı Büyüyen 100 Şirket Listesinde 4 Firma

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesinde AOSB'den 3 firmanın girdiğini belirten Başkan Bekir Sütcü," Adana sanayisinin üretim gücü ve rekabetçiliği bu sonuçla bir kez daha tescillenmiştir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle açıklanan "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" listesinde, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden 3 firma yer aldı.

Adana'dan toplam 4 firmanın listeye girdiğini belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "İlimiz bu başarıyla en fazla firma çıkaran şehirler arasında 6. sırada yer aldı. Adana sanayisinin üretim gücü ve rekabetçiliği bu sonuçla bir kez daha tescillenmiştir" diye konuştu.

3 firmanın listede yer almasının AOSB için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Sütcü,, "Sanayicilerimizin üretimdeki kararlılığı ve yenilikçi vizyonu, bölgemizden çıkan başarı hikayelerinin en açık göstergesidir. Bu tablo, AOSB'nin ülkemiz sanayisindeki güçlü konumunu da teyit etmektedir. Listeye giren firmalarımızın yakaladığı ivmenin diğer sanayicilerimize de ilham olacağına inanıyorum. AOSB olarak üretim, ihracat ve istihdamda güçlü yarınlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA