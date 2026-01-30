Bayram: 'Adana'nın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımak için çalışıyoruz'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana'nın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla güçlü bir iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Adana Ticaret Odası'nın (ATO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında, meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı İsmail Acı, küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Adana iş dünyasının bu süreçte birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Acı, ATO üyelerinin sorunlarının yakından takip edildiğini ve çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplantıda söz alan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ise odanın son dönemde yürüttüğü faaliyetler, projeler ve üyelere sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Bayram, ticaretin ve üretimin sürdürülebilirliği açısından atılan adımların önemine değinerek, "Adana'nın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, odanın önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve çalışma programı ele alındı. Karşılıklı istişare ortamında geçen toplantı, Adana ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların artarak devam edeceği mesajıyla sona erdi.

Toplantı öncesinde, ATO Meclis Üyesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Adana İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Ayhan Kaliç tarafından meclis üyelerine yönelik bir sunum gerçekleştirildi.

Güçlü olmanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyleyerek günümüz dünyasında artan jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmalara dikkat çeken Kaliç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın stratejik önemine de vurgu yaparak, güçlü bir savunma altyapısının ülke güvenliği ve ekonomik istikrar açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. - ADANA