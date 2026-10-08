Adana narenciye sektörü sorunlarını ve Karadeniz'deki gemi sorununu Yılmaz'a iletti

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Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden olan Adana'da sektör temsilcileri, yaşadıkları sorunları Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'a iletti.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Sektör temsilcileri, narenciye sektörünün yaşadığı sorunları, ihracat imkanları ve üreticilerin beklentilerini Yılmaz'a anlattı. Ayrıca görüşmede Karadeniz'de yaşanan gemi taşımacılığı sorunlarının narenciye ihracatını olumsuz etkilememesi için alternatif güzergahların ve taşıma yöntemlerinin devreye alınması konusu da gündeme getirildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, narenciye sektörümüzün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ihracat imkanlarının artırılması konusunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir görüşme oldu. Sorunların çözüleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı