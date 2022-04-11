Adana'daki taşınmazlar için en yüksek teklif, SASA Polyester Sanayi AŞ tarafından verildi

YUMURTALIK, ADANA (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde yer alan 116 adet parselin/hissenin toplamı 4 milyon 58 bin 685,13 metrekare (bir bütün halinde) yüzölçümlü taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 2 milyar 139 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından verildi.