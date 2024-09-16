Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yeni Nohut ve Arpa Çeşitleri Tescillendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yüksek verim ve protein oranına sahip 3 nohut ve 2 arpa çeşidini tescilledi. Geliştirilen çeşitlerin tarımda önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 3 nohut ve 2 arpa çeşidi tescillendi.

Buğdaydan pamuğa, ayçiçeğinden mısıra kadar çok sayıda bitkiyle ilgili çalışmaların yapıldığı enstitüde protein oranı, pazar değeri ve verimi yüksek, hasatta dane kaybı düşük nohut ve arpa çeşitleri geliştirildi.

Geliştirilen nohut tohumlarına "Tolga", "Nuribey", "İsmetbey", arpa çeşitlerine de "Sürpriz" ve "Şaheste" isimleri verildi.

Enstitüde son geliştirilen tohumlarla nohutta tescillenmiş çeşit sayısı 9'a, arpa sayısı da 6'ya yükseldi.

Tohumlar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunulacak.

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, AA muhabirine, yaklaşık 100 yıldır Türk tarımına hizmet veren enstitülerinde, bugüne kadar başta buğday olmak üzere 100'e yakın tohum çeşidi geliştirdiklerini söyledi.

Türk çiftçisinin refah düzeyinin artması için çalıştıklarını belirten Çil, şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe çeşitlerin demode olması, yeni problemlerin ortaya çıkması, hem üretici hem tüketici hem de sanayicinin yeni lezzet, tat ve kalite taleplerine uygun çeşit geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Enstitü olarak Türkiye'de önemli bir konumdayız. Geliştirilen çeşitlerin ekonomiye kazandırılması, yurt içi ve yurt dışı pazarda yer alması konusunda çok hizmet veriyoruz."

Geliştirilen nohutlar iri taneli

Nohut çeşitlerini geliştiren ziraat mühendisi Dürdane Mart, kazık kök yapısına sahip nohudun toprağı derinlemesine işlemesi ve azot yönünden zenginleştirmesiyle tarımın yanı sıra protein açığını kapatabilme özelliğiyle de insan beslenmesi açısından önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Mart, geliştirdikleri çeşitlerin Türk toplumunun tercih ettiği iri taneli nohut olduğunu dile getirdi.

Arpa çeşitlerini geliştiren ziraat mühendisi Hasan Ay da arpanın susuzluğa dayanıklı bir bitki olması dolayısıyla günümüzde gelişen iklim koşullarında yetiştiriciliğinin öne çıktığını aktardı.

Ay, enstitüde 2012'den bu yana ürünle ilgili ıslah çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Enstitüde yeni geliştirilen 2 tohumla arpada çeşidin 6'ya yükseldiğini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Son geliştirdiğimiz 'Sürpriz' ve 'Şaheste' çeşitlerinin tohum üretim miktarı arttırılmaya çalışılıyor. Tohum dağıtıcı firmalarla bağlantı halindeyiz. Bunların tohumlarını onlara dağıtıp çiftçilerimize bir an önce ulaştırmak için mücadele ediyoruz."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi

Doğu Akdeniz Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım adana

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor? Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen var mı? Gaziantep FK-Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı? Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ Masterchef 16 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vakti mekat ne demek? Vakti mekat ne anlama gelir? Vakti mekat Türkçe mi Arapça mı? Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir?
title