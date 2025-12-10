Haberler

Adana'ya 4 gündür aralıksız yağan yağmur, çiftçiyi sevindirdi

Adana'da 4 gün boyunca aralıksız yağan yağmur, Çukurova çiftçisine umut oldu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağışların kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıları hafiflettiğini belirtti. Dolu savar yasağının ardından gelen bu yağmurlar, çiftçiye can suyu oldu.

Adana'da 4 gün boyunca aralıksız devam eden yağmur, Çukurova çiftçisini sevindirdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Dolu savarlar yasaklandıktan sonra bugüne kadar yağmayan yağmurlar yağdı ve afet şeklinde olmadı. Bütün ovadaki ürünler suya doydu" dedi.

6 Aralık Cumartesi günü başlayıp 9 Aralık Salı gününe kadar devam eden yağmur, Çukurova'da çiftçiye merhem oldu. Soğan ve buğday tarlaları kuraklıkla karşı karşıya kalırken yağan yağışların ardından çiftçiye sevinç yaşattı. Kentte metrekareye düşen yağış, 70 kilogram olurken, Karataş ilçesinde metrekareye düşen yağış 100 kilogram oldu. Kent genelinde ekili araziler suya doydu.

Dolu savar yasaklandı, yağmurlar yağdı

Öte yandan valilik tarafından ekim ayında dolu savar kullanımı yağmurları engellediği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bu yasaktan yaklaşık 2 ay sonra kuvvetli yağışların yağması çiftçiyi ayrıca mutlu etti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağmurların çiftçiye can suyu olduğunu belirterek, "Beklenen ve özlenen yağmur nihayet Çukurova bölgesine yağdı. Eski kış yağmurları kendisini gösterdi. Bütün ovadaki ürünler suya doydu. Yüksek kesimlere kar yağdı ancak ileriki günlerde daha fazla kar yağışı olursa 2026 yılında da 2025 yılında olduğu gibi su sıkıntısı yaşamayacağız diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yağmurlar hayal kırıklığından bizleri kurtardı"

2025 yılında DSİ tarafından kuraklık nedeniyle çoğu ürüne su verilmediğini hatırlatan Doğan, "Bu sene kuraklık sebebiyle çok mağdur olduk. Birçok ürüne su verilmedi. Eksik su verildi ve olması gereken suyun 3'te 1'iyle ovamız zor sulandı. 2026 yılına umutla bakarken kuraklık bizim umutlarımızı kırdı. Bu yağmurlar bizi hayal kırıklığından kurtardı. Böyle yağışların aralıklı olarak yağması 2026 yılında ürünlere su vermemizi sağlayacaktır" diye konuştu.

"Dolu savar yasaklandı, yağış oldu"

Dolu savar kullanımının yasaklanmasından sonra bu yağışların olmasının da kendilerini mutlu ettiğini belirten Doğan, "Adana genelinde valiliğimiz tarafından dolu savar kullanımı halk arasında bulutları, yağışı engellediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı. Bunun bilimsel bir açıklaması yok ama bugüne kadar yağmayan yağmurlar yağdı ve afet şeklinde olmadı. Afet şeklinde olmayan her yağmur çiftçiyi mutlu eder" dedi. - ADANA

