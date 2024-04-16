Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Esnafa Can Suyu Oluyor

Adana'da bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı esnafa can suyu oluyor.

Adana'da bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilen 12'nci 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanı tüm kenti sardı. Kentte kebap ve şırdancılar başta olmak üzere tüm esnaf, karnavalla işlerin açılmasını bekliyor.

Ayrıca karnavala bu sene yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Global krizler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa ise karnavalın can suyu olması bekleniyor.

"Herkesi Adana'ya bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı esnafından Yaşar Aydın, "Zaten yoğun olan işlerimiz 5'e katlandı. İş yerimizde aynı anda 2 bin kişi otururken dışarıda kuyruk metrelerce uzadı. Yurt içi ve yurt dışından gelen insanlar Adana Kebap'a doydu. Herkesi Adana'ya bekliyoruz. Adana'mızda birçok lezzetimiz var. Herkesi buraya bekliyoruz ve Adana'nın lezzetlerini tatmasını istiyoruz" dedi.

Esnafın karnaval ile mutlu olduğunu anlatan Aydın, "Herkes mutlu. Esnafların yüzü gülüyor. Çarşıda insan yoğunluğundan geçilemiyor. Bu karnaval herkese çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

"Adana'ya katkı sağlıyor"

Dönerci esnafından Mehmet İkram Taş ise, "Çok heyecanlıyız. İş yerlerimiz tıklım tıklım. Hem Portakal Çiçeği Karnavalı hem de Adana Lezzet Festivali Adana'ya maddi ve manevi bir katkı sağlıyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çok daha yoğun olacak. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA