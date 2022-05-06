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Adana'da toplu taşımaya zam

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Adana'da toplu taşımaya zam

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre özel halk otobüsleri için elektronik kart ile sivil binişi 6 lira 70 kuruş, elektronik kart ile öğrenci binişi 3 lira 70 kuruş olacak.

Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 8 lira olacak.

Zamlı tarife, 8 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Minibüs, Adana, Zam, Ekonomi, Haberler

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