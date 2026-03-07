Haberler

Çukurova'nın bereketli toprakları mısır ve ayçiçeği tohumları ile buluştu

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, kuraklık sonrası bu yıl artan yağışlar sayesinde çiftçiler mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu. Üreticiler, bereketli bir sezon bekliyor.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinde çiftçiler mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu yıl Çukurova'da yağış miktarının artması, toprağın nem seviyesinin normal seyretmesi ile ayçiçeği ve mısır tohumlarının toprakla buluşturan çiftçiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

"Bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz"

Gaziköy Mahallesinde yaklaşık 300 dönüm alana mısır ve ayçiçeği ekimi yapan üretici Adil Eker, "Geçen yıl kuraklık nedeni ile mısırı toprakla buluşturduktan sonra 2-3 kez sulamak zorunda kalmıştık. Bu yıl çok şükür bölgemiz güzel yağış aldı ve toprağın nem seviyesi güzel. Bölgemizde önemli bir üretim alanı olan mısır ve ayçiçeğinin ekimine başladık. Bu yıl yağışlar güzel olduğu için ve böyle devam ederse bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz. Ayçiçeğinden 350-400 mısır mahsulünden de dönümde bin 500, 2 bin kilogram alırsak çok şükür halimize. Tüm üreticilere bereketli bir sezon olsun" dedi. - ADANA

