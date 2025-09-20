Haberler

Adana'da Tarım İşçileri Yevmiye Artışı İçin Eylem Yaptı

Adana'da tarım işçileri ve aracılar, günlük yevmiyeleri bin TL'nin az olduğunu belirterek, 1.500 TL talebinde bulundu. İşçiler, talep ettikleri ücret artışı yapılmazsa tarla ve bahçelere gitmeyeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da aracılar ve tarım işçileri bin liralık yevmiyeyi az bulduklarını belirterek eylem yaptı. Günlük bin 500 TL talep eden işçiler, yevmiyelerin artmadığı takdirde, tarla ve bahçelere gitmeyeceklerini söyledi.

Türkiye narenciye üretiminin 3'te 1'ini tek başına karşılayan Adana'da limon hasadı başladı. 1 ay içerisinde mandalina, portakal ve greyfurt hasadının da başlaması beklenirken geçtiğimiz Ocak ayında Adana, Mersin ve Hatay'da 2025 yılının tarım işçisi yevmiyeleri aracı payı dahil bin TL olarak belirlendi. İşçiler, aldıkları yevmiyeden yüzde 10'unu aracılara verince ellerine 900 TL kaldı.

Fiyat düşük eylemi

İşçiler ve aracılar, Doğankent Mahallesi'nde toplanıp fiyatların düşük kaldığını öne sürerek eylem yaptı. Bu sırada konuşan Çukurova Tarım Aracıları Dernek Başkanı Mehmet Celal Şenateş, "Şuanda işçilerin eline 900 TL kalıyor. Bu 900 TL içerisinde işçinin yemeği, giydiği kıyafet ve yediği yemek kendisine ait. Herhangi bir primi, sigortası maalesef yok. 1 ay içerisinde toplam 14-15 gün işe gidiyoruz ve bu işçileri kurtarmıyor. Bizler bin 600 TL yevmiye istiyoruz" dedi.

"İşçi bulamıyoruz"

Yakıcı güneş altında günde 8-10 saat çalıştıklarını ifade eden Şenateş, "Narenciye bahçeleri bu sene yandı biz yine tarlalarda, bahçelerdeydik. Domates ve narenciye hasadı olarak 650 milyon ton hasat yapılıyor. Bütün işçiliği Çukurova'nın tarım işçileri yapıyor. Şuan ki fiyat çok düşük kaldı. Fındık toplayan işçi bin 400- bin 500 TL alıyor. Çay toplayan işçi 3 bin TL alıyor. İşçiler, işe çıkmayacaklarını söylüyor ve biz işçi bulamıyoruz" diye konuştu.

"İşçiler İç Anadolu bölgesine veya Karadeniz bölgesine gitti"

Ceyhan'dan eyleme katılan Gülçin Hanter ise, "En azından bin 500 lira ücret talep ediyoruz. Bu şartlarda işçi bulamıyoruz. İşçiler şuanda İç Anadolu bölgesine veya Karadeniz bölgesine gitti. Oralarda daha yüksek para kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

Tarım işçisi Aydın İzol ise yevmiyesine zam yapılmadığı takdirde işe çıkmayacağını söyledi. İzol, "Antalya'dan yeni geldim ve orada budama işçisinin yevmiyesi 2 bin 500 lira, narenciye işçisinin yevmiyesi bin 500 lira. Bizim burada da en az bin 500 lira olmalı. Bu parayı almazsam işe çıkmayacağım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından grup, alkışlarla dağıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
