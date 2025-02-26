Adana'da Ramazan Hazırlıkları Başladı: Çarşı ve Pazarda Hareketlilik

Adana'da 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği başladı.

Ramazan ayı için hazırlıklar devam ederken, vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için çarşı pazara akın etti. Kentin kalabalık bölgelerinde hareketlilik göze çarparken, eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar en çok gıda ürünlerine rağbet gösterdi.

"Beklentimiz insanların rahat rahat orucunu tutması"

Kentte tavukçuluk yapan Halil Güzelgül, ürünlerini müşterilerine sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Ramazan ayından beklentimiz insanların rahat rahat orucunu tutması, orucunu açması ve bunları yapabilmesi için parasının olması" dedi.

"Balık fiyatlarımız çok uygun olacak"

Balıkçı İsmail Uluçay ise balık fiyatlarının Ramazan ayında uygun olacağını anlatarak, "Bereketli bir aya giriyoruz. Balık sezonundayız, Allah nasip ederse güzel balıklar geliyor. Balık fiyatlarımız çok uygun olacak. 100 liradan başlayıp balığın kalitesine göre 300-400 liraya kadar balıklarımız var. Adana için ve bizim için bu bereket" şeklinde konuştu.

"Allah hakkıyla idrak etmeyi bizlere nasip etsin"

Aktar işletmecisi Salih Altunsay, "İslam alemi için hayır ve bereket getirmesi Allah'tan niyazımızdır. İnsanların günahlarının kefaretini ödediği, Allah'ın mağfiretine mazhar olduğu günler bugünler. İnşallah Allah hakkıyla idrak etmeyi, bunun bilincini yerleştirmeyi bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ADANA