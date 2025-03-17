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Adana'da Ramazan Bayramı Öncesi Market Denetimleri

Adana'da Ramazan Bayramı Öncesi Market Denetimleri
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Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde gıda ürünleri ve fiyat etiketleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Fahiş fiyat artışlarını önlemek için 81 ilde eş zamanlı denetim yapıldığı belirtildi.

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tüketicinin korunmasına yönelik marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle marketlerdeki gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat denetimlerini sıklaştıran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, reyon ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Makarna, şarküteri, bakliyat, sıvı yağ gibi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyatları inceleyen ekipler, meyve ve sebze reyonundaki ürünlerin menşe ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi'nden (HKS) kontrol etti.

81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Ramazan Bayramı nedeniyle denetimleri artırdıklarını kaydeden Gödelek, "Ramazan Bayramı öncesinde bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz devam etmektedir. Bugün gıda denetimi gerçekleştirdik. Özellikle fiyat artışı konusunu ele aldık. Raflarda fiyat etiketi yer alıyor mu, etiketlerin kasayla fiyatı uyuşuyor mu bunları hep kontrol ettik" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin her zaman devam ettiğine vurgu yapan Gödelek, "Her gün denetimlerimiz devam ediyor. Ancak bayram öncesi denetimlerimiz biraz daha fazlalaştı. Fiyat konusunda bir usulsüzlük olduğunda da gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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