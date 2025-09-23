Adana'da Narenciye Üretimi İçin 17 Bin 580 Tuzak Dağıtımı

Adana'da üreticilere 17 bin 580 adet Akdeniz meyve sineği kitle yakalama tuzağı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından narenciyede kalıntısız üretim için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Adana'da çiftçilere 17 bin 580 Akdeniz meyve sineği kitle yakalama tuzağı dağıtımı gerçekleştirildi. Tuzak dağıtımında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, geçen yıl 800 bin dekar alanda 2 milyon ton narenciye üretimi yaptıklarını ve Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

İl Müdürü Bayazıt konuşmasında"Ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan, iç ve dış piyasada yoğun talep gören ve ilimizle özdeşleşen narenciyenin en önemli zararlılarından birisi Akdeniz meyve sineğidir. Dış karantinaya tabi olan bu sineğin ihracatta toleransı sıfırdır. Narenciyenin ana zararlısı konumunda olan Akdeniz meyve sineği mücadelemiz kapsamında narenciye alanlarında hastalık ve zararlılardan arı meyve üretimini gerçekleştirmek için 3'er kişiden oluşan 50 ekip ve 150 teknik personel ile entegre mücadele çalışmalarımız yıl boyu devam etmektedir" dedi.

"250 istasyonda yıl boyu sinek popülasyonu takip ediliyor"

"Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi" kapsamında 12 ilçede 125 bahçede 250 istasyonda yıl boyu sinek popülasyonunu takip ettiklerine dikkat çeken Bayazıt, "Buralarda haftada iki kez olmak üzere ayda toplam 2 bin sayım yapılıp sinekler kayıt altına alınmaktadır. Asılan tuzak sayım sonuç cetvelleri de bakanlığımızla ve Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ile paylaşılmaktadır. Bugün burada dağıtımını yaptığımız 17 bin 580 kitle yalakama tuzağı ile üretim alanlarımızda biyoteknik mücadele yapılmasını teşvik edecek, kalıntısız üretime giden yolda bir adım daha atmış olacağız"diye konuştu. - ADANA