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Adana'da Kuraklık ve Don Olayları Buğday Rekoltesini Olumsuz Etkiliyor

Adana'da Kuraklık ve Don Olayları Buğday Rekoltesini Olumsuz Etkiliyor
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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kış boyunca yaşanan kuraklık ve don olaylarının buğday rekoltesini olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de buğdaydan 18 milyon ton rekolte bekleniyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kentte kurak geçen kış ve yaşanan don olaylarının buğday rekoltesini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, kentte buğday hasadının kıraç arazilerde başladığını anımsattı.

Buğdayın kışın yaşanan kuraklık ve don olaylarından olumsuz etkilendiğini belirten Doğru, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7,3 milyon hektarda ekili olan buğdaydan, iyimser tahminlere göre 18 milyon tonun biraz üzerinde rekolte beklendiğini ifade etti.

Doğru, çiftçilerle yaptıkları görüşmeler ve piyasadan topladıkları bilgilerle buğday maliyeti ve fiyat beklentisiyle ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Piyasalara göre belirlenecek buğday fiyat fark desteklerinin en geç 1 Kasım'a kadar ödenmesini, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında olanlar da dahil buğday ithalatının 31 Ekim'e kadar kısıtlanmasını isteyen Doğru, temmuz ve ağustos aylarındaki alım fiyatına aylık enflasyon oranında fark konulması gibi şartların da alım politikasıyla açıklanmasının doğru olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
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